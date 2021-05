9.500 toeschouwers mogen finale Europa League bijwonen

Op 26 mei zullen 9.500 voetbalsupporters de finale van de Europa League in het Poolse Gdansk mogen bijwonen. De Poolse overheid zette het licht op groen om de capaciteit van het Miejskistadion voor een kwart te benutten, zo bevestigde de Europese voetbalbond Uefa maandag.

Buitenlandse fans moeten wel rekening houden met beperkende coronaregels wanneer ze Polen binnenkomen en er verblijven. Maandagmiddag startte de ticketverkoop, die loopt tot vrijdag.

Donderdagavond worden de terugwedstrijden in de halve finales gespeeld. Manchester United staat al met anderhalf been in de finale na een 6-2 overwinning tegen het Italiaanse AS Roma. Het Engelse Arsenal moet een 2-1 nederlaag tegen het Spaanse Villarreal ophalen.