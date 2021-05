Tsjadische junta benoemt overgangsregering

In Tsjaad heeft de junta die het land regeert na de dood van president Idriss Déby Itno zondag een overgangsregering benoemd, zo heeft de legerwoordvoerder op de staatstelevisie bekendgemaakt.

Mahamat Idriss Déby, de zoon van de overleden president die aan het hoofd staat van de junta (’Militaire Overgangsraad’), heeft per decreet veertig ministers en staatssecretarissen benoemd. Hij creëerde daarbij een nieuw ministerie van Nationale Verzoening en Dialoog. De portefeuille gaat naar Acheick Ibn Oumar, een vroegere rebellenleider die in 2019 diplomatiek raadgever van de president werd.

Albert Pahimi Padacké is benoemd tot premier. Hij was ook de laatste eerste minister van president Idriss Déby Itno vooraleer die de functie afschafte. Pahimi Padacké stelde al een ‘regering van nationale verzoening’ in het verschiet.

Als historisch opposant van Idriss Déby Itno, wordt Mahamat Ahmat Alhabo van de Partij voor de Vrijheden en Ontwikkeling minister van Justitie.

De belangrijkste opposant, Saleh Kebzabo, maakt geen deel uit van de bewindsploeg, maar zegt in een verklaring die wel te erkennen.

Chérif Mahamat Zene, die woordvoerder was van de laatste regering, is benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Hij beheerde die portefeuille ook al van 2018 tot 2020.

Anderhalf jaar

De overgangsregering zou anderhalf jaar aanblijven, tot democratische verkiezingen georganiseerd worden. Oppositiepartijen reageren sceptisch en hebben het over een coup.

Eerder op zondag werd aangekondigd dat de avondklok, die na Idriss Déby Itno’s overlijden werd ingesteld, opgeheven is.