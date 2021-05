Rode Duivel Axel Witsel opnieuw papa geworden: ‘Onze kleine prins’

Feest ten huize Axel Witsel. De Rode Duivel, die momenteel herstelt van een zware enkelblessure, kondigde via zijn sociale media aan dat hij voor de derde keer vader is geworden.

Na twee dochters, Mai Li en Evy, kregen Witsel en zijn vrouw Rafaella nu een zoontje. ‘Welkom aan de wereld voor onze kleine prins Aydji’, aldus de middenvelder. ‘Hij werd deze maandag 3 mei om 12u10 na 37 weken geboren met 3,965 kilogram en 50 centimeter.’

Witsel liep op 9 januari tijdens de competitiewedstrijd met Borussia Dortmund bij RB Leipzig een scheur in de linkerachillespees op. Hij werd geopereerd en revalideert momenteel nog, het is onzeker of hij zal kunnen spelen op het EK in juni.