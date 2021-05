Oproep | Heeft u een (nieuw) woord voor hoe u zich voelt tijdens de pandemie?

We ervaren ‘leegte en stagnatie’ tijdens deze ellendig lange pandemie, zo schreef The New York Times onlangs. De Amerikaanse krant had er zelfs een woord voor: languishing. Maar hoe vertaal je zoiets naar het Nederlands?

Misschien heeft u een eigen – nieuw of bestaand – woord om te beschrijven hoe u zich voelt in het licht van corona? We horen graag welke taal u gevonden heeft. Stuur uw reactie naar binnenland@standaard.be, met vermelding van uw naam en telefoonnummer. We publiceren uw bijdrage niet zonder eerst contact met u op te nemen.