Reizen, zeker nu een beetje lijden

Reizen wordt afgeraden, maar wie er de administratie, tests en quarantaine voor over heeft, kan in principe naar onze buurlanden op vakantie.

Sinds 19 april zijn niet-essentiële reizen weer toegestaan. Ze worden sterk afgeraden, maar het kan. Zo proberen onze buurlanden het toeristische seizoen in goede banen te leiden.

Frankrijk

Wie Frankrijk binnen wil, heeft een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud nodig. Dat geldt voor alle vervoerswijzen (over de weg, per spoor, door de lucht of over zee). Alle reizigers van 11 jaar en ouder moeten ook een verklaring op erewoord op zak hebben. Daarin belooft u geen symptomen te hebben van het coronavirus.

In Frankrijk geldt nog steeds een strenge avondklok. Wie na 19 uur nog buitenkomt, moet daarvoor een verplaatsingsattest hebben. Wie dat niet respecteert, kan een boete van 135 euro krijgen. Op 19 mei zou de horeca er weer open mogen en schuift de avondklok op naar 21 uur.

Vanaf 9 juni zou Frankrijk zich openstellen voor toeristen met een vaccinatiepaspoort. Daarop staat of de eigenaar is gevaccineerd, getest is of antilichamen heeft. President Emmanuel Macron gaf geen details over de controle op dat paspoort, bijvoorbeeld voor Belgen die met de auto op vakantie komen.

Nederland

Sinds 29 december 2020 moeten alle reizigers vanaf 13 jaar die met het openbaar vervoer vanuit een hoogrisicogebied binnen de EU/Schengen naar Nederland komen een negatieve PCR-testverklaring (niet ouder dan 72 uur) kunnen laten zien. De regel geldt voor reizen naar Nederland per internationale trein en bus. Reizen per auto zijn vrijgesteld.

Alle reizigers afkomstig uit België gaan na binnenkomst in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine. Als de testuitslag op de 5de dag negatief is, kan de quarantaine worden verbroken. U moet niet in thuisquarantaine als u alleen door Nederlandse regio’s rijdt zonder te stoppen.

Duitsland

Wie uit een risicogebied naar Duitsland inreist, moet in het algemeen ten vroegste 48 uur voor vertrek of ten laatste 48 uur na aankomst een test laten doen en de resultaten kunnen voorleggen. Wie uit hoogrisicogebied komt, moet de test vóór aankomst in Duitsland doen en voorleggen. Iedereen die Duitsland binnenkomt, moet dat ook melden via een digitaal formulier. Maatregelen worden in Duitsland op deelstaatniveau ingevoerd en kunnen daardoor van deelstaat tot deelstaat verschillen: informeer u zelf daarom altijd over de specifieke maatregelen die gelden in de deelstaat waar u (doorheen)reist.

Quarantaineplicht: Zelfs met negatieve coronatest moet men in quarantaine voor 10 dagen. Dit geldt voor iedereen die in de 10 dagen voor aankomst in Duitsland in een (hoog)risicogebied is geweest. Duitsland beschouwt België als dusdanig.

Quarantaine vroegtijdig beëindigen: Vanaf de vijfde dag van quarantaine kan men opnieuw een test laten afnemen. Is het resultaat hiervan negatief, dan mag u uit quarantaine. Bewaar het testresultaat 10 dagen.

Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg lijkt het meest eenvoudige land om binnen te raken. Europese burgers kunnen Luxemburg onbeperkt binnenreizen. Volgens de overheid zijn er geen grenscontroles. Hotels en buitenterrassen zijn open, de avondklok gaat in om 23 uur.

Alleen wie Luxemburg per vliegtuig binnenkomt, moet een negatieve covid-test voorleggen.

Wat moet ik doen als ik terugkom?

Was u langer dan 48 uur in het buitenland? Dan moet u het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Op basis van de antwoorden die u geeft en de kleurcodes per land berekent het formulier of u beschouwd wordt als hoogrisicocontact. Krijgt u een sms? Dan moet u in quarantaine. Laat u testen op dag 1 en 7. Wie deze maatregel niet naleeft, riskeert een boete van 250 euro.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dat geval niet nodig.