Crowdfundingsactie Zuur haalt 680.000 euro op voor Brusselse cafés

Met de crowdfundingsacties Zuur, waarmee cafés in Brussel worden ondersteund tijdens de lange periode van sluiting, hebben 82 cafés in totaal 683.090 euro opgehaald. Dat heeft initiatiefnemer Growdfunding maandagmorgen meegedeeld na het afsluiten van de actie.

De actie werd begin februari in samenwerking met het Brussels gewest opgezet. Mensen kregen de kans om hun favoriete Brusselse café een financieel duwtje in de rug te geven. Meer dan 8.500 mensen hebben zo uiteindelijk 683.090 opgehaald voor de 82 deelnemende cafés. Daarbovenop kon er gekozen worden uit verschillende rewards aangeboden door 128 Brusselse organisaties, die werden gefinancierd door het Brussels gewest. Zo werd nog eens 200.000 euro extra in de Brusselse lokale en sociale economie gepompt.