‘Link tussen De Voorzorg en El Kaouakibi wordt in Antwerpen onderzocht’

Het Limburgse parket gaat informatie over de samenwerking tussen de Limburgse socialistische mutualiteit De Voorzorg en Let’s Go Urban en Sihame El Kaouakibi delen met het Antwerpse gerecht. Die informatie werd vergaard in het kader van het onderzoek naar Let’s Go Urban en Sihame El Kaouakibi.

‘Wij zeggen niet dat de samenwerking tussen De Voorzorg en LGU malafide was’, zegt Pieter Strauven van het Limburgse parket, waar de rest van het gerechtelijk onderzoek tegen Sihame El Kaouakibi loopt. ‘Het is aan de Antwerpse collega’s om uit te maken of er elementen zijn in wat wij aan hen overmaken die nader onderzoek verdienen.’

Het weekblad Humo schreef afgelopen weekend dat De Voorzorg onder impuls van voorzitter Tony Coonen jarenlang heeft samengewerkt met Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi.

De deal gaat terug tot 2013 en Coonen wilde op die manier de jeugdwerking van De Voorzorg een nieuw elan bezorgen. Er rijzen nu vragen bij de overeenkomst tussen Vibez, de jongerenafdeling van De Voorzorg, en A Woman’s View, de vof van El Kaouakibi.

Het jaarlijkse bedrag dat Vibez gaf aan A Woman’s View zou 550.000 euro geweest zijn. Volgens een anonieme medewerker van De Voorzorg in Humo betaalde Vibez ‘veel te veel’. Het Antwerpse gerecht en de speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) zullen moeten uitmaken of er iets fout was met de deal.