Start Hazard in de basis bij Real tegen ex-club Chelsea?

Real Madrid doet nog steeds mee voor de Spaanse titel en speelt woensdag voor een plek in de finale van de Champions League. Met Eden Hazard als basisspeler op Stamford Bridge?

De Koninklijke is in volle titelstrijd met Atlético Madrid, FC Barcelona en Sevilla. Het moest dus winnen tegen Osasuna, wat het ook deed. Het werd 2-0 na doelpunten van Eder Militao en Casemiro. Hazard speelde 70 minuten mee bij Real, het was zijn eerste basisplaats in drie maanden, en flitste op een bepaald moment met een subliem hakje. Het leverde de Rode Duivel positieve commentaren op in de Spaanse pers.

‘Na 70 minuten werd Hazard vervangen. Het was een goeie test met het oog op Chelsea’, schreef AS. De Spaanse krant zet onze landgenoot maandag op de voorpagina, met het nieuws dat hij woensdag mogelijk start tegen de club die hij twee jaar geleden verliet voor Real.

‘Zinédine Zidane overweegt de Belg na zijn goede wedstrijd tegen Osasuna een basisplaats te geven tegen Chelsea’, klinkt het. ‘Sinds 9 januari speelde hij niet meer zo vaak als zaterdag. Hij scoorde bijna en gaf 40 op 49 succesvolle passes.’

‘Onttroonde prins’

‘Elke actie van Hazard dat ons doet geloven dat hij nog steeds een actieve voetballer is, wordt met onverholen enthousiasme gevierd’, aldus AS-journalist Javier Aznar in een opiniestuk. ‘Met dezelfde hoop van iemand die tekenen van verbetering ziet bij een patiënt na maanden in coma. De Belg is al twee seizoenen in Madrid en we wachten nog steeds op zijn aankomst. We zien vluchtige flitsen, startpogingen die ons terugvoeren naar vervlogen tijden en we praten nostalgisch over zijn tijd bij Chelsea. We klampen ons vast aan de kortstondige samenwerking met Karim Benzema, die we in twee wedstrijden nauwelijks te zien kregen. Hazard is een Romanoff: we weten dat hij tot de Europese aristocratie behoorde, maar nu is hij verdwaald in de straten van een andere stad als een onttroonde prins, op zoek naar zijn plek in de wereld.’

Mooi en toch best kritisch. ‘Maar Reals nummer zeven is net op tijd terug. Een uur Hazard in de halve finale tegen zijn voormalige team zou veel kunnen zijn. Of niets. Het is een echt dilemma dat Zidane deze week krijgt voorgelegd. Hij kan zich niet beperken tot de foto van het moment, zonder in te schatten wat een speler als Hazard zou kunnen betekenen in het stadion waar hij werd gekroond. En tegelijkertijd kan hij niet verliefd worden op een idee, een belofte, een herinnering en de werkelijkheid negeren. Nee, het zal helemaal niet gemakkelijk zijn.’