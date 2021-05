Dit is het team van Deceuninck - Quick-Step waarmee Remco Evenepoel maandag richting Giro vertrok: ‘Ik ben heel blij’

Deceuninck - Quick-Step heeft zijn selectie voor de aanstormende Ronde van Italië bekendgemaakt. Remco Evenepoel weet dus met welke zeven ploegmakkers hij zaterdag van start gaat in Turijn. Onze landgenoot vertrok maandag vanop Zaventem richting Italië.

Het Belgische supertalent rijdt zijn eerste koers sinds hij afgelopen zomer zwaar ten val kwam in de Ronde van Lombardije. Naar eigen zeggen zit de eindzege niet in het hoofd van Evenepoel, die wil ‘knechten’ voor kopman Joao Almeida.

‘Ik weet waar ik vandaan kom’, aldus onze landgenoot in de Giro-editie van wielerblad Procycling. ‘Ik heb letterlijk de hele rechterzijde van mijn lichaam gebroken. Een goed klassement zit er nu dus nog even niet in. ‘Sorry, dit jaar gaat het niet gebeuren. Ik start in Turijn om ervaring op te doen.’

Ook bij Deceuninck - Quick-Step proberen ze de druk op Evenepoel weg te houden. ‘Remco heeft nog nooit een rittenkoers gedaan die langer dan een week duurt’, zei ploegbaas Patrick Lefevere aan Cyclingnews. ‘We hopen dat hij dat aankan. We zeggen niet dat hij dat niet aankan, we hopen het gewoon. De eerste week zal heel belangrijk zijn. Almeida (die vorig jaar twee weken in het roze reed, red.) heeft het recht om te starten als kopman. Omdat we niet weten waar we staan met Remco, gaat hij van start als een underdog. Hij heeft alles gedaan om hier klaar voor te zijn.’

Foto: Olivier Matthys

‘Ik ben heel blij’

Maandag maakte de ploeg dan de definitieve selectie bekend voor de Giro. Daarbij geen Mauri Vansevenant, die op de longlist stond, maar met Iljo Keisse en Pieter Serry nog twee Belgen.

João Almeida (POR)

Rémi Cavagna (FRA)

Remco Evenepoel (BEL)

Mikkel Honoré (DEN)

Iljo Keisse (BEL)

James Knox (GBR)

Fausto Masnada (ITA)

Pieter Serry (BEL)

‘Ik ben heel blij dat ik opnieuw kan koersen na zo’n lange periode’, aldus Evenepoel. ‘Ik heb enorm hard gewerkt om klaar te zijn voor mijn eerste grote ronde. Het is mijn eerste wedstrijd sinds augustus dus het wordt afwachten hoe mijn lichaam gaat reageren. We gaan het dag per dag bekijken en zien hoe alles verloopt. Het belangrijkste is dat ik terug bij het team ben, dat maakt me gelukkig.’

Evenepoel zal dinsdag de gravelrit, in de trend van de Strade Bianche, verkennen. Die staat gepland op 19 mei en gaat over 163 kilometer tussen Perugia en Montalcino.

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys

Bergritten

‘Vorig jaar was een ongelooflijk Giro’, zegt Almeida. ‘Het team deed het geweldig in drie geweldige maar zware weken. We vochten voor een goed resultaat en uiteindelijk werd ik vierde in het algemene klassement. Ik zou daar graag opnieuw staan, vechten voor een mooi resultaat en een goed gevoel hieraan overhouden. Dat is het belangrijkste. Hopelijk gaat alles volgens plan. Dit jaar gaan de bergritten een grotere rol spelen in het eindresultaat, dus consistentie is cruciaal.’

‘We trekken naar de Giro met een goeie ploeg na een topprestatie in 2020, waar Joao vijftien onvergetelijke dagen in de roze trui mocht doorbrengen’, aldus sportdirecteur Davide Bramati. ‘In de eerste week zijn er al enkele moeilijke ritten en we mogen de Montalcino-etappe niet vergeten, met 35 km op onverharde wegen. Zoals in elke Grote Ronde wordt de laatste week de zwaarste en de belangrijkste, er zijn een paar brutale beklimmingen in opgenomen. We verwachten een zware wedstrijd maar we zijn heel gemotiveerd.’

De 104e Giro begint zaterdag (8 mei) met een korte individuele tijdrit in Turijn. Drie weken later (op 30 mei) volgt de apotheose in Milaan, ook met een (langere) individuele tijdrit.

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys