Een inwoner van de IJslandse stad Hafnarfjördur, op zo’n 40 kilometer van de vulkaan Fagradalsfjall, heeft een uniek moment kunnen vastleggen. De vulkaan die al sinds maart aan het uitbarsten is, ging zich zondag plots anders gedragen. De alerte IJslander merkte het op en filmde hoe de vulkaan plots lava 300 meter de lucht in stuurde. Bekijk het in de video hierboven.