Primeur in De mol: finalisten op zoek naar hoofdverdachte

Niemand weet wie de mol is. Zo eindigde de laatste aflevering voor de finale van het programma De mol. De overgebleven finalisten stemden allemaal op de afvaller, al speelt de mol zelf het spelletje natuurlijk gewoon mee.

Opgelet, wie de meest recente aflevering van De mol nog niet bekeek, leest best niet verder.

Toen docent marketing Philip (52) een rood scherm kreeg en dus het programma moest verlaten vlak voor de finale, konden de overgebleven kandidaten hun verbazing niet onder stoelen of banken steken. Ook de mol zelf deed gretig mee met het bedrog. Zowel Sven (41), die ‘100 procent zeker’ was, Annelotte (26), die ‘99 procent’ overtuigd was, als Lennart (25) die het ‘voor 95 procent’ zeker wist, zeiden achteraf alle drie dat ze alles hadden ingezet op Philip. Een van hen is een meestersaboteur, maar de andere twee finalisten moeten in de finale zelf nog op zoek naar de mol.

‘Niemand weet dus wie de mol is’, zegt presentator Gilles De Coster. ‘Nooit eerder moesten de finalisten in de finale zélf nog uitvissen wie de mol is. Dat hadden we nog niet meegemaakt: het spel blijft ons als makers dus ook verrassen. We maken ons op voor een heel speciale finale, waarin de finalisten meer dan ooit naar elkaar zullen loeren. Want alles wat ze tot nu toe dachten te weten, is fout. En ze hebben echt niet veel tijd meer om de enige échte mol te ontmaskeren.’

De afvaller, Philip zelf, was verrast dat de andere kandidaten hem als hoofdverdachte zagen. ‘Ik ben volledig, maar dan ook vollédig in de war. Dat er misschien enkele kandidaten die er eerder uitgingen hun pijlen op mij hadden gericht, daar had ik een vermoeden van. Maar dat alle drie de finalisten in mij de mol zagen? Verbijsterend’, zei hij. ‘En wat nu? Hun hoofdverdachte is naar huis. En dat net voor de finale. Die drie finalisten moeten helemaal van nul beginnen in hun zoektocht. Wat een spanning.’

Hoe liggen de kaarten van de overgebleven kandidaten?

Annelotte De Brandt

Waarom wel? Razend was ze op Lennart, omdat hij 10.000 euro uit de groepspot had gehaald. Maar zelf offerde ze eerder ook al 4.000 euro op voor vier pasvragen. Verschillende kandidaten vonden het ook verdacht dat de hond, Isidoor, Annelotte al zo goed kende.

Waarom niet? Van de drie overgebleven kandidaten haalde Annelotte het meeste geld binnen voor de groepspot. Haar teller staat op 2.816 euro. Daarnaast gaat ze altijd vol voor de groepswinst, ze was ook de enige die bij de opdracht in het Berlijnse hotel geld kon verdienen.

Lennart Driesen

Waarom wel? Wie de ‘follow the money’-theorie volgt, komt al snel uit bij Lennart. Hij haalde 10.000 van de 17.600 euro uit de groepspot om zo Philip te kunnen betrappen op bedrog, en immuniteit binnen te halen. Maar ook daarvoor haalde hij amper geld binnen, volgens het forum op ‘wie is de mol’ kon Lennart slechts 826 euro bij elkaar spelen. Dat is heel wat minder dan Annelotte, die 2.816 euro achter haar naam heeft staan.

Waarom niet? Verschillende proeven waar Lennart aan deelnam, lukten wonderwel. In de laatste aflevering verliep de proef in het bos vlot, hoewel de mol daar gemakkelijk kon saboteren door de steentjes verkeerd te leggen, of er te veel of te weinig te gebruiken. En als Lennart echt ontdekt had willen worden in het hotel tijdens verstoppertje, was dat vast wel gelukt.

Sven Uyttersprot

Waarom wel? Aangezien Sven en Philip veel opdrachten samen speelden, lopen de posities van beide mannen in het spel gelijk. Als Lennart en Annelotte al hun vragen op Philip hadden ingevuld, komen veel antwoorden overeen met die van Sven. Dat zou kunnen verklaren waarom de twee geen rood scherm kregen, omdat ze wel dichtbij de mol uitkwamen in de test. Beiden hadden ook een pasvraag, wat hun een voordeel gaf op Philip. Daarnaast is Sven vaak op sleutelposities te vinden, zoals de regisseur van de muziekclip in de Duitse bergen, en daalde hij als enige niet af aan het hotel in Berlijn.

Waarom niet? Sven heeft al aardig wat geld opgebracht voor de groepspot. Volgens ‘wie is de mol’ staat hij op 2.388 euro, slechts 428 euro minder dan leider Annelotte. Daarnaast konden Annelotte en Lennart hem gemakkelijk voor de gek houden in het ‘sprookjeshuis’, een mol had de twee kunnen betrappen.