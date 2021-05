Duitse politie rolt grootschalig kinderpornonetwerk op

Na maandenlang onderzoek arresteerde de politie drie mannen op verdenking van de verspreiding van kinderporno. Het netwerk ‘Boystown’, dat in 2019 in Duitsland werd opgericht, telde wereldwijd zo’n 400.000 leden.

Drie Duitse mannen zitten vermoedelijk achter het kinderpornonetwerk ‘Boystown’. Dat platform, mogelijk een van de grootste kinderpornonetwerken ter wereld, was alleen te bereiken via darknet. De speurders maken zich sterk dat kinderpornografie wereldwijd een ‘zware slag’ toebedeeld kreeg.

De drie vermeende operatoren van het netwerk zijn een 40-jarige man uit de wijk Paderborn, een 49-jarige man uit de wijk München en een 58-jarige man uit Noord-Duitsland die al enkele jaren in Paraguay woont. Volgens der Spiegel is hij gearresteerd in de regio Concepción. De twee mannen die in Duitsland woonden, werden in april gearresteerd, net als een andere verdachte. Die persoon, een 64-jarige man uit Hamburg, was een van de meest actieve gebruikers van het platform. Hij zou er meer dan 3.500 berichten hebben gepost.

‘Veiligheidsinstructies’

Volgens de agenten zijn er aanwijzingen dat de mannen betrokken zijn bij de opstart van het platform via Darknet in 2019. Ze boden ook ondersteuning aan de leden, zodat die anoniem konden surfen. Ze ontvingen gedetailleerde ‘veiligheidsinstructies’ om het risico op ontdekking te beperken.

Het platform fungeerde als een internationaal uitwisselingsplatform voor afbeeldingen en video’s van seksueel misbruik, vooral van jongens. ‘Boystown’ zou wereldwijd ongeveer 400.000 leden gehad hebben. Daarnaast waren er chatruimtes waar de leden met elkaar in contact konden komen. Zowel het platform als de chatruimte is uitgeschakeld.