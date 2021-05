Milaan is in feeststemming, het blauw-zwarte deel althans. Na het behalen van de landstitel braken er in delen van de stad volksfeesten uit. Ook Romelu Lukaku vierde de titel uitbundig. De spits zong uit zijn appartementsraam en reed vervolgens met open dak door de straten van Milaan. Bekijk het in de video hierboven.