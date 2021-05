Britse terrassen zitten vol, maar bier op rantsoen

Op de terrassen van de Britse pubs vloeit het bier rijkelijk. Zelfs in die mate dat leveranciers moeite hebben om op tijd aan de vraag van de uitbaters te voldoen. Volgens de topman van de grootste Britse beursgenoteerde pubketen, Mitchells & Butlers, overtreft de vraag alle verwachtingen.

Pubs en restaurants mogen in Engeland sinds 12 april weer de terrassen openen, in Schotland en Wales mag dat sinds begin ­vorige week opnieuw. Door het zonnige weer en de uitbreiding van het aantal sociale contacten trekken de Britten massaal naar de pubs.

Volgens de cijfers van het marktonderzoeksbureau Oxford Market Watch lag de verkoop tijdens de eerste week van de versoepelingen in Engeland 12 procent hoger dan tijdens dezelfde periode in 2019, ook al was de ­horeca toen nog volledig geopend.

Door de enorme vraag brouwt de Budweiser Brewing Group UK Ireland, een Britse dochter van AB InBev, de klok rond. Het bedrijf produceert onder meer Stella ­Artois. De grote concurrent, Heineken, heeft zijn leveringen zelfs gerantsoeneerd. Elke pub krijgt maximaal drie vaten.