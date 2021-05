Zeker 25 doden bij scheepsramp in Bangladesh

Bij een aanvaring tussen twee boten op een rivier in Bangladesh zijn volgens de politie maandagochtend minstens 25 mensen omgekomen. Vijf opvarenden konden worden gered en er zijn nog mensen vermist.

De scheepsramp gebeurde op de Padma-rivier, nabij de stad Shibchar. Een boot met minstens 30 passagiers kwam in aanvaring met een schip dat zand vervoerde. ‘We hebben 5 mensen gered en 25 lichamen teruggevonden’, vertelde de lokale politiechef Miraz Hossain.

Maritieme ongevallen komen veel voor in Bangladesh. Deskundigen schrijven de meeste van deze ongevallen toe aan slecht onderhoud van boten en lakse normen op scheepswerven.

Begin april kwamen meer dan 30 mensen om het leven toen een veerboot met ongeveer 50 passagiers uit Narayanganj in aanvaring kwam met een vrachtschip. In juni zonk een veerboot in Dhaka nadat hij was geraakt door een andere veerboot. Minstens 32 mensen lieten daarbij het leven.