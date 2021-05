Daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft aanhouden

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt verder waardoor de druk op de ziekenhuizen afneemt. Het gemiddeld dagelijks sterftecijfer is wel licht gestegen met 1,5 procent. Intussen hebben zo’n drie miljoen mensen in België hun eerste prik al gekregen.

In de week van 26 april tot en met 2 mei zijn dagelijks gemiddeld 192,7 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 16 procent in vergelijking met vorige week, zo blijkt maandagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

De druk op de ziekenhuizen neemt daardoor iets af. Momenteel liggen er nog 2.648 coronapatiënten in de ziekenhuizen (-8 procent), van wie er 825 op de afdeling intensieve zorg liggen (-7 procent).

Ook het aantal besmettingen daalt. Tussen 23 en 29 april hebben elke dag gemiddeld 3.046 mensen positief getest op covid-19, wat 16 procent minder is dan een week eerder. Er werden dagelijks gemiddeld 46.363 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio is gedaald naar 7,6 procent.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in diezelfde week wel licht toegenomen tot gemiddeld 39,7 overlijdens per dag (+1,5 procent).

Sinds het begin van de epidemie stierven er al 24.291 mensen in ons land na een coronabesmetting.

Tot slot blijkt uit de gegevens Sciensano nog dat al iets meer dan 3 miljoen Belgen minstens één keer gevaccineerd werden. De teller staat nu op 3.055.382, wat overeenkomt met 26,6 procent van de bevolking. Er kregen ook al 829.376 mensen een tweede dosis.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.