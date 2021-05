Griekse kustwacht redt 170 migranten in buurt van Peloponnesos

In de buurt van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn bijna 170 migranten gered die probeerden de Middellandse Zee over te steken. Dat heeft de Griekse kustwacht zondag meegedeeld.

Het vaartuig van de migranten was ongeveer 50 zeemijl (een negentigtal kilometer) ten zuiden van Peloponnesos in de problemen geraakt door een motorstoring. De boot was al enkele uren op drift toen de opvarenden door een passerend vrachtschip werden opgepikt. Ze werden onder begeleiding van de kustwacht naar de haven van de Zuid-Griekse stad Kalamata gebracht.

De voorbije maanden werden al verschillende keren migranten opgepikt voor de kust van Peloponnesos. Volgens de Griekse kustwacht worden ze door smokkelaars vaak op erg oude boten gezet, die het bij de oversteek van de Middellandse Zee dreigen te begeven.