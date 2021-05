Colombiaanse regering trekt na fel protest belastinghervorming in

De Colombiaanse regering heeft de plannen voor een omstreden belastinghervorming voorlopig weer ingetrokken. Dat heeft president Ivan Duque zondag meegedeeld. De voorbije dagen waren in verschillende Colombiaanse steden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regeringsplannen.

‘Ik vraag het Congres om het project van het ministerie van Financiën op te bergen en om zo snel mogelijk te werken aan een nieuw project, om financiële onzekerheid te vermijden’, zo deelde de president mee.

De voorbije dagen werd in Colombia massaal gemanifesteerd tegen de regeringsplannen. In enkele steden hebben betogers ook bussen in brand gestoken en winkels geplunderd. Er zijn meerdere doden en gewonden gemeld. De politie had de hulp van het leger nodig om het protest in te dijken.

De betogers vreesden dat de belastinghervorming vooral de armeren en de middenklasse zou treffen. De regering wilde onder meer de mogelijkheden tot belastingaftrek terugschroeven, de inkomstenbelasting voor sommige groepen verhogen en de btw-vrijstellingen voor een aantal goederen en diensten afschaffen. Die maatregelen waren volgens de regering nodig omdat de coronacrisis een gat in de begroting had geslagen.