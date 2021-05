Mertens na winst tegen Rybakina: ‘Ik was wellicht de regelmatigste’

Elise Mertens (WTA-16) moest zondagavond twee uur en 13 minuten vechten om de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22) te verslaan in Madrid. ‘Wellicht was ik de regelmatigste’, verklaarde de 25-jarige Limburgse haar 7-6 (7/4), 7-5 zege.

‘Het was een erg zware wedstrijd. Rybakina serveerde heel goed en haar eerste bal was altijd erg lastig. Maar ik bleef vechten en het loonde uiteindelijk de moeite. Ik denk dat ik heel goed in de wedstrijd kwam. Ik was vrij agressief in de eerste set. Daarna kwam ze terug en moest ik meer verdedigen, maar het was een goede wedstrijd. Ik heb zeker een stap voorwaarts gezet sinds mijn eerste ronde tegen Zhang. Ik passeerde de bal beter, zocht meer naar de lijnen. Ik serveerde ook beter, wat nodig was tegen een speelster van haar kaliber. Hoe dan ook, ik ben tevreden.’

De regelmaat van Mertens maakte effectief het verschil tegen Rybakina, die 37 winners sloeg, maar ook 50 unforced errors beging, waaronder enkele grote missers aan het net op cruciale momenten. In de volgende ronde wacht Simona Halep (WTA 3), die afgelopen weekend nog de halve finale haalde in Stuttgart en in 2018 Roland-Garros won.

‘Het was nipt. Ze slaagde er niet in haar setpunten binnen te halen. Ik ben erg blij dat ik gewonnen heb. Het is de eerste keer dat ik de zestiende finale haal in Madrid. Het zal een andere wedstrijd worden tegen Halep. Maandag speel ik samen met Hsieh, mijn nieuwe dubbelpartner. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Het zal hoe dan ook een goede oefening zijn.’