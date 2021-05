Na zware debatten tussen Zuhal Demir (N-VA) en CD&V heeft de Vlaamse regering beslist dat industriële projecten nog iets meer extra stikstof mogen uitstoten dan agrarische. De definitieve onderhandelingen beloven nog moeilijker te worden.

Vlaanderen moet vandaag groen licht geven aan de herinrichting van de voormalige Ford-terreinen in Genk. Ook tal van andere grote projecten staan in de steigers, ­onder meer in de Antwerpse ­haven. Achter ...