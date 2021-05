Philippe Geluck bereid om zijn ‘musée du Chat’ op te geven

Nadat er veel kritiek kwam op een Brussels museum gewijd aan het cartoonfiguurtje Le Chat, zegt zijn geestelijke vader nu dat hij bereid is om zich terug te trekken uit het project.

Cartoonist Philippe Geluck is in (en buiten) Franstalig België wereldberoemd als de geestelijke vader van Le Chat, een antiheld in de vorm van een grijze kat. Eind april kondigde het Brussels Gewest trots aan de bekende kat eindelijk zijn een eigen museum zal krijgen.

Het Gewest kreeg meteen fors tegenwind. De plannen voor het museum waren nochtans al jaren in voorbereiding. Maar vorige week kreeg het museum, dat naast Bozar ligt, zijn stedenbouwkundige vergunning. Het project is een privaat-publieke samenwerking.

Vooral het hoge subsidiebedrag van het museum stak andere kunstenaars de ogen uit. Het Gewest belooft namelijk een subsidie van 9 miljoen euro. Dat geld zal voornamelijk gebruikt worden om een museumgebouw, dat nu een stadskanker is, te renoveren. Geluck zal dat gebouw vervolgens huren. Tegenstanders vinden dat een museum als dit niet met zoveel publiek geld opgericht moet worden. Een publieke petitie verzamelde al 4.500 handtekeningen tegen het museum.

In actuaprogramma Ce n’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVI, debatteerde Philippe Geluck zondag met twee forse tegenstanders van het project, kunstenaars Sandrine Morgante en Denis De Rudder. ‘Een museum moet meerdere onderwerpen samenbrengen, je moet er dingen kunnen ontdekken’, vinden ze. ‘Dit is te veel personencultus.’ Niet alleen het geld, maar ook het feit dat dit project goedgekeurd is door geen enkele culturele commissie stoot hen tegen de borst.

De cartoonist reageerde fors op de kritiek. ‘Als er een betere bestemming gevonden kan worden voor het gebouw, ben ik bereid met terug te trekken uit dit project’, zei hij in het programma. Hij koesterde naar eigen zeggen al jarenlang het idee om zijn kat onder te brengen in een museum en zou al van twee Franse steden – ‘Parijs en een Zuidelijk stad’ – het voorstel gekregen te hebben om een nieuw museum te bouwen om Le Chat te ontvangen.

Omdat ze bezorgd waren dat dit erfgoed het land zou verlaten, begonnen de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest gesprekken met de cartoonist om in de hoofdstad een museum op te richten. Zowel Geluck als Brussels minister-president benadrukten nog dat Rudi Vervoort er in het museum andere expo’s te zien zullen zijn rond cartoons.

Het is onduidelijk of het project er nog komt na de uitspraken van Geluck. ‘Ik ben na dit debat niet van mening verandert’, zei Brussels minister-president Rudi Vervoort na het debat.