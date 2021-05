Romelu Lukaku is kampioen met Inter na (spectaculair) puntenverlies van achtervolger Atalanta

Inter is Italiaans landskampioen. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar sinds zondagnamiddag is het ook officieel. Eerste achtervolger Atalanta kwam op bezoek bij Sassulo immers niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Zo pakt de Milanese club voor het eerst sinds 2010 nog eens de Scudetto.

Inter had gisteren zijn deel van het werk gedaan door 0-2 te gaan winnen bij Crotone. Het kon dan ook met een gerust gemoed de wedstrijd van eerste achtervolger Atalanta in Sassuolo gadeslaan. Atalanta wist wat het moest doen, maar de wedstrijd begon al dramatisch voor de bezoekers uit Bergamo wanneer doelman Gollini halverwege de eerste helft rood kreeg. Toch zette de Duitser Rob Gosens Atalanta op het half uur nog op voorsprong. Inter virtueel nog geen kampioen.

💥 | Robin Gosens zet Atalanta met 10 man op voorsprong. 😤🇩🇪 #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/AkSQsBsW2C — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 2, 2021

Maar vroeg in de tweede helft stak Domenico Berardi Inter een handje toe: vanop de stip zorgde hij voor de gelijkmaker. Inter virtueel kampioen.

⚖ | Domenico Berardi brengt Sassuolo op gelijke hoogte. Als de score blijft zoals hij is, wordt Inter Italiaans kampioen! 👀 #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/la9LBuaM40 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 2, 2021

Muriel faalt

Atalanta moest nu echt wel komen, maar met een mannetje minder was dat niet evident. Echt gevaarlijk was het lange tijd niet, maar met nog een kwartier op de klok kreeg het wel een uitgelezen mogelijkheid om het titelfeestje van Inter nog een weekje uit te stellen. Sassuolo-verdediger Marlon hing volgens scheidsrechter Pairetto iets te veel aan zijn tegenstander in de zestien: penalty en een tweede geel voor Marlon.

Luis Muriel nam zijn verantwoordelijkheid, maar faalde. Met een beenveeg hield Consigli de flauwe inzet van de Colombiaan uit zijn doel. Inter nog steeds virtueel kampioen. Atalanta ging in de slot fase nog met de moed der wanhoop op zoek naar de overwinning, maar dankzij een sterk spelende Cosnigli werd er niet meer gescoord.

Foto: AFP

Zo mag Inter zijn eerste landstitel sinds 2010 op zijn palmares bijschrijven en hebben we voor het eerst sinds 2011 een andere landskampioen dan Juventus. Ook voor Romelu Lukaku is het trouwens van 2010 geleden dat hij met zilverwerk mag pronken.

Foto: ISOPIX