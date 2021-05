Ajax kroont zich met ruime winst 35e keer tot Nederlands landskampioen

Wat al een tijdje in de lucht hing, is zondag officieel geworden. Ajax heeft zich op de 31e speeldag van de Eredivisie in de thuismatch tegen FC Emmen voor de 35e keer tot kampioen van Nederland gekroond. Het won ruim met 4-0. De Amsterdamse club won eerder ook de bekerfinale tegen Vitesse (2-1) en heeft een negende dubbel in de clubgeschiedenis beet.