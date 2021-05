Thomas pakt eindzege in Ronde van Romandië, tijdritwinst voor Cavagna

De Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) heeft zondag in de afsluitende tijdrit in Fribourg nog de eindwinst veroverd in de Ronde van Romandië, de WorldTour-koers in het Franstalige gedeelte van Zwitserland. Dagwinst ging naar het Belgische Deceuninck-Quick Step dankzij de Fransman Rémi Cavagna. Ilan Van Wilder verraste met de vierde plaats.

Daags na de bergetappe die werd afgewerkt in hondenweer, kreeg het peloton opnieuw geen gemakkelijke opdracht voorgeschoteld om de Ronde van Romandië af te sluiten. In de slottijdrit van 16,2 kilometer was het bijna nooit vlak, en vroeg in het parcours zat een stevige kasseihelling van zevenhonderd meter.

De Ineos Grenadiers, die in de proloog het volledige podium hadden gevuld, golden opnieuw als de belangrijkste kanshebbers, maar hun tijdritspecialisten lieten het afweten. Niet wereldkampioen Filippo Ganna (tiende) of proloogwinnaar Rohan Dennis (negende) verbeterden de richttijd van thuisrijder Stefan Bissegger, wel Rémi Cavagna. Die klokte 21:54, zes seconden sneller dan Bissegger. Niemand zou nog beter doen dan de twee.

Meteen na de aankomst van Cavagna begon het te regenen op een deel van het parcours, maar toch kon Geraint Thomas de besttijd nog bedreigen. De nummer 2 van het klassement was aan het tussenpunt zelfs sneller dan Cavagna en zette zo meteen veel druk op geletruidrager Michael Woods, die zoals hij zelf ook had voorspeld niet genoeg had aan zijn voorsprong van elf seconden in het klassement. Aan het tussenpunt leek de Canadees al uitgeteld voor eindwinst.

Op de streep bleek Thomas zeventien seconden trager dan Cavagna, maar daarmee realiseerde hij wel de derde tijd. Woods was bijna een minuut langer onderweg, en daardoor zakt hij in het eindklassement nog terug naar de vijfde plaats. De 34-jarige Thomas schrijft zo voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Romandië op zijn naam, met 28 seconden voorsprong op het nummer 2, zijn Australische ploegmaat Richie Porte. Fausta Masnada, nog een renner van Deceuninck-Quick Step, is na een sterke tijdrit derde in de eindstand.

Van Belgische zijde slaagde Ilan Van Wilder erin zich te laten opmerken: de 20-jarige Brabander van Team DSM moest zijn tijdrit ook afwerken in natte omstandigheden, maar toch deed hij slechts één seconde trager dan Thomas, goed voor de vierde plaats. Hij is zestiende in het eindklassement. Kobe Goossens mag de bergtrui meenemen naar huis, Iljo Keisse ging niet meer van start in de tijdrit.