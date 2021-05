Caitlyn Jenner vindt trans meisjes in vrouwensport ‘oneerlijk’

Caitlyn Jenner, ex-topsporter en trans vrouw, is ertegen dat trans meisjes meedingen naar medailles in vrouwensporten. Toch zolang ze in het middelbaar zitten.

‘Als je biologisch een jongen bent, zou je niet aan meisjessport moeten doen.’ Onder die titel is op de Amerikaanse showbizz-site TMZeen interview te bekijken met Caitlyn Jenner. Als Republikeins kandidaat dingt ze mee naar het gouverneurschap van Californië. In het kader van die verkiezingsstrijd nam de website een kort interview van haar af.

Daaruit blijkt dat Jenner het ‘oneerlijk’ vindt dat trans meisjes, dat zijn meisjes die geboren worden als biologische jongens, zouden deelnemen aan vrouwensporten. ‘We moeten meisjessporten in onze scholen beschermen’, zegt ze. Jenner stapte in 2015 zelf naar voor als trans vrouw. In de jaren zeventig was ze een van de meest succesvolle atleten in de tienkamp. In 1976, lang voor haar transitie, won ze goud op de Olympische Spelen in Montreal. De voorbije decennia was ze te zien in de realityshow Keeping Up with the Kardashians omdat ze getrouwd was met Kris Jenner. Het stel heeft twee dochters: Kendall en Kylie.

Jenners mening over trans atleten zet haar lijnrecht tegenover heel wat activisten in de transgendergemeenschap die vinden dat trans meisjes op school wél zouden moeten kunnen deelnemen aan vrouwensporten. Verschillende Amerikaanse staten overweging om trans meisjes uit vrouwensporten te weren. In een interview met Oprah Winfrey vorige vrijdag liet, bijvoorbeeld, Elliot Page zich nog kritisch uit over een mogelijke weigering van trans meisjes in vrouwensport.

De 71-jarige Jenner maakte twee wegen geleden bekend dat ze als Republikein mee dingt naar het gouverneurschap. Een petitie tegen de huidige gouverneur, de democraat Gavin Newsom, behaalde genoeg handtekeningen om een nieuwe verkiezing in gang te zetten.