‘Boris Johnson moet weg als hij regels overtrad’

De Britse premier Boris Johnson moet het veld ruimen als uit onderzoek blijkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan malversaties rond de bekostiging van de verbouwing van zijn ambtswoning. Dat vindt de leider van de Schotse afdeling van de Conservatieve partij, Douglas Ross.

De Britse kiescommissie stelde afgelopen week een onderzoek in naar Boris Johnson. De bedoeling daarvan is om vast te stellen of Johnson donateurs van zijn Conservatieve partij heeft laten opdraaien voor de kosten van de dure renovatie. Johnsons voormalige adviseur Dominic Cummings had vorige week gezegd dat de premier het plan had opgevat om stiekem geld van donateurs te gebruiken voor de renovatie van het appartement op Downing Street 11. Johnson staat erop dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij alle kosten van de renovatie op zich heeft genomen.

Toen de Schotse Tory-leider zondag door de publieke omroep BBC werd gevraagd of Johnson moet opstappen als blijkt dat hij tegen de regels in met de pet is rondgegaan om de verbouwing te betalen, zei Ross ‘natuurlijk’. ‘Ik denk dat mensen de hoogste functionaris van dit land aan de hoogste standaarden kunnen houden’, zei Ross. ‘Het is prima dat er onderzoek gaande is om een antwoord te vinden op deze serieuze vragen.’

Johnson mag jaarlijks 30.000 pond (34.000 euro) aan overheidsgeld uitgeven aan zijn ambtswoning. Hij draait zelf op voor extra uitgaven en die zouden in dit geval aanzienlijk zijn geweest. Britse media schrijven dat de verbouwing mogelijk circa 200.000 pond heeft gekost.

De verloofde van de premier, Carrie Symonds, zou het voortouw hebben genomen bij de renovatie. Zij gruwde naar verluidt van de stijl van de vorige premier Theresa May, een partijgenoot van Johnson. Die heeft voor zover bekend geen eigen geld in de ambtswoning gestoken.

Van Carrie Symonds zou de keuze zijn gekomen voor onder meer een peperduur gouden behang. In de Britse tabloids wordt zij inmiddels 'Carrie Antoinette' genoemd, een verwijzing naar de spilzieke Franse koningin Marie Antoinette (1755-1793).

De linkse tabloid The Mirror schreef zondag dat Johnson ook bij partijdonateurs heeft gevraagd om geld om de gouvernante van zijn kind met Symonds te betalen. Volgens The Sunday Times zou Johnson 300.000 pond per jaar nodig hebben om rond te komen met zijn huidige bestedingspatroon. Daarmee zou de premier op veel te grote voet leven: zijn salaris bedraagt 157.000 pond per jaar, meer dan vijf gemiddelde Britse jaarsalarissen, waarmee hij behoort tot de best verdienende 2 procent.