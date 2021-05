Bewoner overleden na brand in rookkamer van woonzorgcentrum

In een woon-zorgcentrum in Brecht is zondag een brand uitgebroken in de rookkamer. Een bewoner van het rusthuis is daarbij overleden.

‘Zondagochtend vatte de rookkamer van het woonzorgcentrum Sint-Maria vuur. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en is om het leven gekomen’, legt burgemeester Sven Deckers (N-VA) uit.

‘Een bewoner en drie personeelsleden die ter hulp kwamen, werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Slachtofferhulp is aanwezig om de bewoners van het woonzorgcentrum psychologisch bij te staan. Die zijn erg onder de indruk. De volgende dagen krijgt het personeel ook individuele psychologische bijstand.’

Het parket is met een onderzoek gestart. ‘Het labo is ter plaatse’, zegt An Denis van de politiezone Voorkempen. ‘Over de oorzaak van de brand kan nog niets gezegd worden. Het staat wel vast dat het om een accidentele brand gaat.’

Foto: BFM