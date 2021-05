Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft geen begrip voor wie ‘corona misbruikt om rel te gaan schoppen’.

‘De laatste meters bergop zijn altijd de lastigste’, dat erkende ook minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), zondagochtend in Wakker op zondag op Atv naar aanleiding van La Boum 2 in Ter Kamerenbos. Ze heeft begrip voor mensen die nood hebben om elkaar te ontmoeten en te knuffelen. Verlinden heeft daarentegen geen begrip voor mensen die corona gebruiken ‘om de om rel te schoppen, om de politie uit te dagen en om bepaalde zaken te vernielen’.

Ongeveer 2.000 feestvierders zakten zaterdag af naar het Ter Kamerenbos in Brussel voor de tweede editie van La Boum, het illegale anti-coronafeest waarvan de eerste editie helemaal uit de had liep. Ook nu weer moest de politie traangas en waterkanonnen inzetten om mensen uit het park te verwijderen. Maar zelfs daarna bleven kleine groepjes terugkeren en brandjes stichten. Rond 21 uur was de rust in de buurt grotendeels weergekeerd.

Uiteindelijk werden er 132 mensen opgepakt. Van de personen die werden opgepakt, ging het in 127 gevallen om een administratieve aanhoudingen. Vijf anderen zijn gerechtelijk aangehouden voor gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. Zij blijven nog in de cel. In de onrust vielen er dit keer vijftien gewonden bij de actievoerders, en dertien bij de agenten. De organisatoren van ‘La Boum 2’ hadden nochtans een oproep verspreid om het vreedzaam te houden.