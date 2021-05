Vlaanderen rouwt om Aspe: ‘Innemend man met virtuoze pen’

Succesauteur Pieter Aspe is zaterdag op 68-jarige leeftijd overleden. Lezers uit de culturele en politieke wereld tonen hun medeleven.

Pierre Aspeslags, zoals de auteur heette, schreef tientallen misdaadromans, waarvan de meeste met Pieter Van In (hoofdinspecteur) en Hannelore Martens (officier van justitie) in de hoofdrol. Ook de tv-bewerkingen van zijn romans werden een succes.

• Auteur Pieter Aspe overleden

‘De meest succesvolle Vlaamse thrillerauteur van de voorbije jaren. Met meer dan 3 miljoen boeken, in vele talen vertaald. Hij was een innemend man met een virtuoze pen. Diep medeleven aan familie en vrienden’, aldus Jambon.

Pieter Aspe is veel te vroeg van ons heengegaan. De meest succesvolle Vlaamse thrillerauteur van de voorbije jaren. Met meer dan 3 miljoen boeken, in vele talen vertaald. Hij was een innemend man met een virtuoze pen. Diep medeleven aan familie en vrienden. — Jan Jambon (@JanJambon) May 1, 2021

Met Pieter Aspe verliest Brugge een echte ambassadeur voor de stad. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van de thuisstad van de auteur. ‘Pieter, Pierre, was oud-leerling van het Brugse St.Leocollege, was conciërge van de Heilig Bloedkapel maar vooral een fantastisch auteur die een echte ambassadeur was voor onze stad’, aldus de burgemeester in een reactie op Facebook.

‘Stil in het heden met een zoete glimlach om ons schone verleden. Rust zacht PIERRE. X’, schrijft acteur Herbert Flack – die jarenlang het hoofdpersonage Pieter Van In in de televisiereeks gebaseerd op de boeken van Aspe speelde – dan weer.

Ook collega-auteur Jan Van der Cruysse reageert op de dood van Aspe: ‘De koning van de Vlaamse misdaadfictie heeft ons verlaten.’

De koning van de Vlaamse misdaadfictie heeft ons verlaten. See you down the road, beste Pieter. https://t.co/yzLT1AtaPK — Jan Van der Cruysse (@JanVdCruysse) May 1, 2021

‘Van sommige mensen denk je dat ze er altijd zullen zijn. Jij was zo iemand’, schrijft vriend Ish Ait Hamou aan Aspe.

Cabaretier Geert Hoste houdt het bij een heel kort teken van medeleven.

Ach Pierre. — geert hoste (@geerthoste) May 1, 2021

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd en Media, drukt zijn medeleven uit na de dood van de schrijver. Zijn collega Hilde Crevits toont zich een fervent lezer van het werk van Aspe.

Bedankt Pieter Aspe voor de vele spannende en mooie verhalen. Onze Brugse Simenon. Sterkte aan familie en vrienden pic.twitter.com/w82KXUyTJL — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) May 1, 2021

Groot verlies van een groot auteur... zijn schrijfkunsten blijven leven in mijn boekenkast. Sterkte aan de familie en vrienden van Aspe. pic.twitter.com/VTINkrSn5O — Hilde Crevits (@crevits) May 2, 2021

Ook partijvoorzitters betreuren het overlijden van Aspe.

rust in vrede Pieter Aspe en dank voor de vele verhalen; met mijn beste herinneringen aan een rondleiding in de haven van Zeebrugge , basis voor het zoveelste sterke verhaal . pic.twitter.com/0CdvZUzCgc — Joachim Coens (@joachimcoens) May 1, 2021

Wat een ongelooflijk verlies ?? Wat had die man een vlotte meeslepende pen. https://t.co/R1MXa00kev — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) May 1, 2021

Als een ‘woordvirtuoos’ omschrijft Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, Aspe dan weer.