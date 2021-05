Vier astronauten na half jaar weg uit ISS

Vier astronauten van Crew-1, die zes maanden aan boord zaten van het ISS, hebben het internationaal ruimtestation verlaten. Ze keren met de Crew Dragon-capsule van SpaceX terug naar de aarde.

Nadat de terugvlucht een dag werd uitgesteld wegens slecht weer zullen de vier astronauten zondag landen in de zee voor de Amerikaanse staat Florida. De bemanning, bestaande uit de Amerikanen Michael Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker en hun Japanse collega Soichi Noguchi, was op 15 november naar het ISS vertrokken.

Het ruimtestation is de laatste tijd druk bevolkt: naast Crew-1 zijn sinds begin april de kosmonauten Oleg Novizki en Pjotr Dubrov en de Nasa-astronaut Mark Vande Hei aan boord. Afgelopen weekend zijn er vier astronauten van Crew-2 bijgekomen, de Amerikanen Shane Kimbrough en Megan McArthur, hun Japanse collega Akihiko Hoshide en de Fransman Thomas Pesquet.

Crew-1 was de eerste die regelmatig naar het ISS vloog met de Crew Dragon na een succesvolle bemande testvlucht naar het ISS afgelopen voorjaar. Het was de eerste keer dat astronauten vanaf Amerikaanse bodem in een baan om de aarde werden gebracht na een onderbreking van bijna negen jaar, en de allereerste keer dat zij door een particuliere ruimtevaartonderneming werden vervoerd.

De lancering van Crew-3 is momenteel gepland voor oktober.