Crematie is de norm geworden in Vlaanderen

Vorig jaar werd bij bijna drie op de vier overlijdens voor crematie gekozen. Nooit eerder was dat zoveel.

Dat schrijft De Zondag, op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Bart Somers (Open VLD). Die wijzen op een stevige wijziging in onze begrafenisrituelen, in nauwelijks een decennium tijd. In 2020 werd in 74 procent van de overlijdens gekozen voor crematie. In 2010 was dat nog iets meer dan de helft.

Het CD&V-parlementslid grijpt de cijfers aan om te pleiten voor een modernisering van het decreet op de lijkbezorging. Schryvers wil dat ook andere vormen van lijkbezorging overwogen worden. Resomatie bijvoorbeeld: dat is het oplossen van het stoffelijk overschot in heet water.

‘Een advies van de Nederlandse Gezondheidsraad stelt dat resomatie veilig, waardig en duurzaam is’. Een ander alternatief is humusatie: het gecontroleerd composteren van een lijk. Momenteel worden er adviezen ingewonnen op het vlak van ethiek en duurzaamheid. ‘Het is de bedoeling om het decreet halfweg 2023 te moderniseren’, klinkt het.