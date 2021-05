Succesauteur Pieter Aspe overleden

Pieter Aspe, de populairste misdaadauteur van Vlaanderen, is overleden. Dat heeft persagentschap Belga van zijn uitgever vernomen. Aspe werd 68.

Aspe schreef tientallen misdaadromans, waarvan de meeste met Pieter Van In (hoofdinspecteur) en Hannelore Martens (officier van justitie) in de hoofdrol. De meeste verhalen spelen zich in Brugge af, waar de auteur zelf opgroeide. VTM verfilmde verschillende boeken tot een tv-serie, ‘Aspe’. Toen de televisiezender uiteindelijk afweek van het scenario van Aspes boeken om meerdere seizoenen te kunnen uitzenden, bleef de auteur sterk betrokken bij de verhaallijnen.

In 2001 ontving Aspe de Hercule Poirotprijs voor zijn roman Zoenoffer.

Hoewel hij bijna jaar na jaar een van de langste wachtrijen had voor zijn signeerdesk op de Boekenbeurs in Antwerp Expo, boycotte hij het event drie jaar geleden. ‘Een kwestie van consequent te zijn met mezelf’, zei Aspe. ‘Tien euro inkomgeld betalen om een boek te mogen kopen, dat vind ik erover. Ik heb toen gezegd dat ik niet meer op de beurs zou signeren als er niets veranderde.’ Na een jaar afwezigheid, keerde de auteur terug. Hij bleef evenwel bij zijn standpunt dat de inkomtickets voor de Boekenbeurs te hoog zijn.

Nadat hij in 2006 een hartaanval had gekregen, zei Aspe dat hij zou stoppen met roken maar dat hij, net zoals het hoofdpersonage in zijn romans, Pieter Van In, wel nog Duvels zou blijven drinken. In april vorig jaar liep Aspe een zware longontsteking op, waarna hij weinig rust nam en moest revalideren. ‘Toen ik in het ziekenhuis lag met die longontsteking, was mijn vriendin Tamara van levensbelang’, zei hij daarover in de zomer. ‘Ik zag al dat water uit mijn longen gezogen worden en ik dacht: het is zover. Als ik toen nog single was geweest, dan had ik me laten gaan. Ik zou het aanvaard hebben: ik was aan de beurt.’

‘Pieter Aspe is veel te vroeg van ons heengegaan’, reageert Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon op Twitter. ‘De meest succesvolle Vlaamse thrillerauteur van de voorbije jaren. Met meer dan 3 miljoen boeken, in vele talen vertaald. Hij was een innemend man met een virtuoze pen. Diep medeleven aan familie en vrienden’, aldus Jambon nog.