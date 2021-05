Terwijl iedereen de ogen richtte op een mogelijke escalatie van La Boum 2, heropenden zaterdag zo’n 90 Franstalige cultuurhuizen in Brussel en Wallonië de deuren. Wij keken even mee in Brussel. Daar had de politie wel wat anders om handen, met La Boum 2.

Na het laatste Overlegcomité in april reageerde Still standing for culture, een actiegroep van Franstalige cultuurhuizen, diep verontwaardigd. Geen duidelijk perspectief voor cultuur? Dan doen we wel ...