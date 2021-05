Seraing en Waasland-Beveren houden elkaar in evenwicht

Seraing en Waasland-Beveren hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden: 1-1. De bezoekers leken lange tijd op weg om met een gevleide overwinning huiswaarts te keren. Michael Frey had geel-blauw vanop de stip op voorsprong gebracht. In de slotminuut maakte topschutter Georges Mikautadze de verdiende gelijkmaker. Volgende week zaterdag valt de beslissing in de terugmatch op de Freethiel.

Zowel Seraing als Waasland-Beveren wilde niets aan het toeval overlaten en trokken drie dagen op afzondering voor de eerste van twee barragematchen. De thuisaanhang zorgde bovendien voor een vurige ontvangst en ook tijdens de wedstrijden lieten ze zich meermaals vocaal horen van buiten het stadion. En dat onder het toeziend oog van Luciano D’Onofrio, de sportief directeur van Antwerp.

Wie dacht dat Seraing er niets van zou bakken, kwam bedrogen uit. Het nummer twee uit 1B speelde fris voetbal en legde bij momenten aardige acties op de mat. Na een kwartier kreeg Mikautadze de kans om Seraing op voorsprong te brengen. De topschutter uit 1B kon de bal niet laag houden. Zo’n kans heeft hij dit seizoen niet vaak laten liggen. Waasland-Beveren kwam met de schrik vrij. Ook Antoine Bernier, ex-Antwerp, liet zich een paar keer in de positieve zin opmerken. Hij slingerde zich een paar keer door de Beverse defensie, maar de afwerking stond niet op scherp.

Trainer Nicky Hayen koos voor meer zekerheid. Schoonbaert kwam zo verrassend in de ploeg. Koita verdween naar de bank. ‘Op die manier hebben we een mannetje meer op het middenveld. Dat moet kansen opleveren’, liet Hayen vooraf weten. Waasland-Beveren kon wel een paar keer dreigen, maar echt uitgespeelde kansen bleven in de eerste helft uit. Op slag van rust knutselden de bezoekers toch een mooie aanval in elkaar. Louis Verstraete kwam een teen te kort om een voorzet/schot van Schryvers in doel te glijden. Tussendoor claimden de Waaslanders nog een strafschop voor handspel. Ref Vissers luisterde even naar de VAR, maar werd uiteindelijk niet naar het scherp geroepen.

Hetzelfde spelbeeld na rust. Seraing dicteerde de wet. Waasland-Beveren rekende op de counter. De thuisploeg voerde de druk op en ging op zoek naar de openingstreffer. Mikautadze maakte zich goed vrij en haalde verschroeiend uit vanop 20 meter. Doelman Jackers ranselde de bal uit zijn doel. Het doelpunt viel uiteindelijk aan de overkant. Faye sloeg de bal met de hand dom weg in het strafschopgebied. Ref Visser twijfelde dit keer niet en wees naar de stip. Bevers topschutter Michael Frey zette zich achter de bal en knalde droog binnen. De Zwitserse tank toonde zich andermaal belangrijk, ook al speelde hij geen goede wedstrijd.

Waasland-Beveren verdedigde de voorsprong met hand en tand en leek met een gevleide overwinning huiswaarts te keren. Maar dat was buiten Georges Mikautadze gerekend. De topschutter knalde, ook al vanop de stip, de verdiende gelijkmaker tegen de touwen.

Volgende week valt de beslissing op de Freethiel.