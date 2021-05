Atlético door het oog van de naald

In Spanje heeft Atlético Madrid zaterdag gedaan wat het moest tegen laagvlieger Elche: winnen. Daarbij kwam wel het nodige geluk kijken, want in de absolute slotfase miste Elche nog een penalty. Yannick Carrasco was voor de tweede week op rij goed voor een assist. Door de overwinning loopt Atlético uit tot vijf punten op Real en Barcelona. Die ploegen komen wel nog dit weekend in actie.

Na tien minuten spelen had Luis Suarez een dot van een kans, maar de Uruguayaan besloot aan de verkeerde kant van de paal. Even later kwam Suarez wel tot scoren, maar het feestje ging niet door dankzij de VAR, die zag dat assistgever Marcos Llorente een knietje buitenspel stond.

Halverwege de eerste helft was het wel prijs voor Atlético. Een schot van Marcos Llorente week af op het been van een Elche-verdediger en verdween zo in doel. De assist kwam van Yannick Carrasco, zijn achtste van de competitie, die wat later wel geel kreeg. Het was een verdiende voorsprong voor de Madrilenen, want Elche voetbalde in de hele eerste helft amper een kans bijeen.

Vlak voor de rust leek Atlético na een lange inworp van Carrasco nog een penalty te krijgen, maar alweer verbrodde de VAR het feestje. Het handspel van Diego Gonzalez kwam er immers nadat hij de bal eerst op zijn buik kreeg. Geen tweede doelpunt voor Atlético en Suarez, die al kaar stond om de elfmeter te trappen.

Na het uur kwam Luis Suarez voor een derde keer tot scoren, maar opnieuw werd zijn doelpunt afgekeurd nadat hij vertrokken was vanuit buitenspel. Daarna had Atlético, met een bedrijvige Carrasco, nog wel wat halve kansjes, maar tot scoren kwam het niet meer. Met nog een paar minuten te gaan leek Atlético een zekere zege nog weg te geven. Na hands van doelpuntenmaker Marcos Llorente ging de bal immers op de stip. Maar een misser van Fidel zorgde ervoor dat de Madrilenen ontsnapten aan duur puntenverlies in de Spaanse titelstrijd.