Woods wint helse rit in Ronde van Romandië, Thomas valt en verliest seconden

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) heeft de vierde rit in de Ronde van Romandië gewonnen. Aan het skioord Thyon klopte de Canadees Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), die viel in de slotsprint en zo de ritzege én belangrijke seconden verloor in het eindklassement. Woods neemt de leiderstrui over, die hij zondag mag verdedigen in de afsluitende tijdrit.

Door de sneeuw werd de start van de etappe al met twee uur vervroegd. Door het dichte wolkendek werd de afdaling van de Col de Suen bovendien deels geneutraliseerd. Toen waren een zestal aanvallers al op tocht, waarbij andermaal onze bedrijvige landgenoot Kobe Goossens. De klimmer van Lotto-Soudal ging op zoek naar bergpunten, maar werd telkens afgetroefd door andere vluchter Simon Pellaud. Zij kregen door de neutralisatie, die laat werd doorgegeven, wel twee minuten voorsprong extra.

Geloste Van Wilder

Op de slotklim, de Thyon 2000, trok Cort Nielsen samen met Petilli in de aanval. In het peloton reden Ineos en Movistar op kop, maar de voorsprong van de leiders ging niet bijzonder snel naar beneden. Terwijl vooraan Goossens in derde plaats reed, moest een andere Belg lossen in het peloton. Ilan Van Wilder, top tien in het algemeen klassement, moest met nog een goede twaalf kilometer te gaan samen met Marc Hirschi lossen. Onze beloftevolle landgenoot zou zo zijn plaats in de top tien verspelen. Cort Nielsen liet vooraan zijn medevluchter achter in een gooi naar de ritzege. Marc Soler probeerde intussen de favorieten even pijn te doen, maar dat mislukte.

Enkele kilometers trok Michael Woods wel met succes door. De Canadees gooide iedereen overboord en trok door de regen en mist naar de leider. De weersomstandigheden zorgden ervoor dat volgen wie waar reed niet altijd simpel werd, maar de eerste achtervolgers waren alvast Ben O’Connor, Fausto Masnada en Geraint Thomas. Die laatste nam zoals steeds zijn eigen tempo en begon de laatste twee kilometer echt onder stoom te geraken.

De Tourwinnaar versnelde niet echt, maar ging wel in zijn eentje naar Woods toe. Het duo sprintte in het skioord zij aan zij voor de zege. Thomas’ hand schoot bij het schakelen van het stuur en hij plofte op de grond. Daardoor is Woods de nieuwe leider, met enkele seconden voorsprong op Thomas.