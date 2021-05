Manchester City op zucht van titel

In Engeland heeft Manchester City met 0-2 gewonnen op het veld van Crystal Palace. Daardoor komt de ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne heel dicht bij de landstitel: als Manchester United zondag verliest van Liverpool, is City kampioen.

De Bruyne kreeg net als heel wat andere basispionnen rust van trainer Pep Guardiola en bleef de hele match op de bank. Maar dat hield Manchester City niet tegen: met twee doelpunten in twee minuten sloeg het na de pauze genadeloos toe. Sergio Agüero en Ferran Torres troffen raak. Voor de Argentijn Agüero was het de eerste veldgoal in de Premier League dit seizoen, na heel wat blessureleed.

Bij Crystal Palace kreeg Christian Benteke voorin de voorkeur op Michy Batshuayi, die geen speelminuten kreeg. Benteke werd in de 67ste minuut naar de kant gehaald.

De Bruyne en co. mogen zondag de landstitel vieren als eerste achtervolger Manchester United thuis onderuit gaat tegen regerend kampioen Liverpool.

Een week geleden won Manchester City al de League Cup. Komende dinsdag speelt het team van Pep Guardiola de terugmatch van de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In Parijs wonnen de Citizens de heenwedstrijd met 1-2.