Elliot Page over transgender zijn: ‘Operatie heeft mijn leven gered’

Voor het eerst sinds hij zich in december outte als transgender, heeft Elliot Page een tv-interview gegeven aan Oprah Winfrey. Het interview van Elliot Page met Oprah werd een bijzonder emotioneel gesprek, waarin de acteur meermaals tranen in de ogen kreeg.

Page gaf aan hoe hij zich voelt na de operatie. ‘Mensen moeten weten dat het voor mij niet alleen levensveranderend was, maar ik geloof ook dat het mijn leven heeft gered. Dat is ook voor veel anderen het geval’, zei hij.

De acteur kan naar eigen zeggen voor het eerst sinds hij een jaar of tien is echt zichzelf zijn. ‘Uit de douche komen met de handdoek rond je middel hebben en dan in de spiegel naar jezelf kijken en Daar ben ik denken zonder te panikeren, dat is ongelooflijk.’

Page zegt nu dat hij zich ten tijde van het maken van de succesfilm Juno niet goed voelde. ‘Dat was een intense periode’, zei hij. ‘Ik herinner me hoe onmogelijk het was om te communiceren met mensen over hoe slecht ik me voelde. Er was zoveel enthousiasme omdat de film onverwacht een grote hit werd, en ik werd zelfs redelijk bekend.’

DS VIDEO - Vragen aan transgender personen