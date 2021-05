Middelkerke opent vervroegd terrassen

In Middelkerke zijn zaterdag de terrassen heropend. Dat is een week vroeger dan toegelaten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker vond een achterpoortje om terrassen toch een week vroeger dan toegelaten te plaatsen. Op de zeedijk staan meer dan 200 tafels waar mensen take away kunnen nuttigen. Horecazaken mogen mensen niet bedienen aan tafel.