Komt er vandaag opnieuw een opstand tegen de coronamaat­regelen in de hoofdstad? Ruim een maand na de eerste editie van La Boum, komen vandaag wellicht weer duizenden mensen bijeen om te feesten in Ter Kamerenbos. In een videoboodschap nemen de organisatoren alvast afstand van mogelijke relschoppers. ‘Wie geweld pleegt, is geen echte boumer’.