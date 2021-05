Nederland stelt versoepelingen uit

De coronacijfers gaan in Nederland te traag omlaag. De regering heeft daarom beslist een aantal voor 11 mei voorgenomen versoepelingen verder uit te stellen.

Dat meldt de regering in een persbericht. De versoepelingen zouden dit weekend bekrachtigd moeten worden, maar dat zal niet gebeuren. De regering van premier Rutte stelt dat wel al te zien is ‘dat de cijfers over de piek heen raken’. Maar de bezetting in de ziekenhuizen is nog te groot. Dus klinkt het tegelijk dat ‘de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten’.

Concreet worden een aantal voor 11 mei voorziene versoepelingen afgeblazen. Dierentuinen, attractieparken, bioscopen, bibliotheken en sportcentra zouden dan onder voorwaarden opengaan, maar dat wordt op de lange baan geschoven. Een nieuwe datum is nog niet voorzien. Overleg hierover is pas voor volgend weekend voorzien, versoepelingen zouden dan ten vroegste vanaf 18 mei mogelijk zijn.

Donderdag heropenden in Nederland de terrassen onder strikte voorwaarden: enkel van 12 uur ’s middags tot 6 uur ’s avonds, en dat met maar twee personen per tafel. Die versoepeling wordt voorlopig niet ingetrokken.

Ondanks verschillende oproepen om de grens niet over te steken zakten donderdag toch ook heel wat Belgen naar Nederland af (zie video hieronder).