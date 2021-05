Peter Mertens: ‘0,4 procent, dat komt zelfs niet in de buurt van een deftige loonsverhoging’

In zijn 1 mei-toespraak heeft PVDA-voorzitter Peter Mertens de druk op de discussie over het loonoverleg hoog gehouden. Een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent is nodig, het afblokken van dividenduitkeringen is daarbij enkel een drukkingsmiddel, stelt hij. ‘Dividenden plafonneren mag niet dienen om de lonen te plafonneren’.

‘Nu de onderhandelingen zijn afgesprongen, wil de regering zélf een maximale loonnorm van 0,4 procent bruto opleggen. Dat is onaanvaardbaar’, vindt Mertens. Hij sneert naar Conner Rousseau van Vooruit, die ‘had de mensen nochtans “een deftige loonsverhoging” beloofd. Wel, 0,4 procent, dat komt zelfs niet in de buurt van een deftige loonsverhoging.’

Dat de socialisten dreigen een plafond in te voeren voor de dividenden is volgens de PVDA -voorzitter ‘een goede zaak’. Dat die dreiging er voor het eerst in het 25-jarige-bestaan van de al bestaande wet wordt bovengehaald, schrijft hij toe aan ‘de toenemende populariteit van de PVDA in alle drie de landsdelen.’

Tegelijk waarschuwt hij dat een beperking van de dividenden niet het doel op zich is. ‘Dividenden plafonneren mag niet dienen om de lonen te plafonneren. De belangrijkste kwestie is het mogelijk maken van echte opslag. Daarvoor is een heel eenvoudige oplossing: maak de loononderhandelingen vrij. Zorg dat de loonnorm niet langer bindend is, maar dat de loonnorm indicatief wordt.’

In zijn toespraak verwijst Mertens naar een incident bij de Brugse vuilnisophalers. Die kregen als attentie een pot choco van hun werkgever. ‘De mensen vragen geen choco. De mensen vragen respect.’

Ook Pieter Timmermans, de voorzitter van bedrijvenorganisatie VBO kreeg een veeg uit de pan omwille van diens kritiek op de nationale staking van 29 maart. ‘De vakbonden willen de taart niet helpen bakken, maar willen wel op de eerste rij staan als ze wordt verdeeld’, citeerde Mertens de kritiek van het VBO. ‘De taart, mijnheer Timmermans, wordt gebakken op de werkvloer. Door mensen die werken. Het is logisch dat de werkende klasse meer wil dan kruimels. Kruimels zijn voor de duiven.’