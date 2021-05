Rapport concludeert dat Maradona ‘ontoereikende zorg’ kreeg

‘Diego Maradona heeft ontoereikende medische zorg ontvangen en heeft voor zijn overlijden lang geleden.’ Tot dat besluit kwam een medisch panel van twintig experts, dat de dood van het voetbalicoon op 60-jarige leeftijd onderzocht.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië had een medisch panel samengesteld van experts die zich moesten buigen over de vraag of Maradona voor zijn dood in november vorig jaar de juiste behandeling had gekregen, of dat er sprake was van nalatigheid.

In een 70 pagina’s tellend document stelt het panel dat het overlijdensproces begonnen was minstens twaalf uur voor Maradona dood in zijn bed werd aangetroffen en heeft hij in die periode ‘ontzettend geleden’. Volgens het panel was de behandeling van de Argentijn vol met ‘onregelmatigheden en tekortkomingen’ en heeft het behandelend team hem ‘aan zijn lot overgelaten’.

De experts zeggen ook dat Maradona een betere kans op overleven had gehad bij een adequate behandeling in een geschikte medische kliniek. De voetbalvedette overleed in een huurhuis in een chique buurt in Buenos Aires, waar hij thuiszorg kreeg. Enkele weken eerder had hij een hersenoperatie ondergaan waarbij een bloedprop was verwijderd.

Er loopt een onderzoek naar zeven personen, onder wie hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Diaz. Zij zijn verdachten in een strafzaak, met onopzettelijke doodslag als formele aanklacht en riskeren gevangenisstraffen tot maximaal vijftien jaar. Luque zei eerder dat Maradona een ‘onhandelbare patiënt’ was.