Belgische meisjes pakken brons in teamfinale tumbling op EK

Op de Europese kampioenschappen trampoline en Tumbling hebben Tachina Peeters, Evi Milh en Laura Vandevoorde vrijdag in het Russische Sochi brons veroverd in de teamfinale tumbling. Het was al van 1993 geleden dat er een Belgisch meisjesteam deelnam aan het EK tumbling.

Tachina Peeters (34,800 punten), Evi Milh (31,200) en Laura Vandevoorde (32,700) verzamelden 98,700 punten. Alleen Frankrijk (101,100) en Rusland (100,600) deden beter. Zondag turnen Peeters en Milh ook een individuele finale.

Op de trampoline slaagden Joris Geens en Simon Debacker er niet in zich voor de finale te plaatsen. Geens werd met 72,340 punten 41ste in de kwalificaties, Debacker met 12,650 punten 46e en laatste. Zaterdag komen ze samen in de kwalificaties van het synchroon springen in actie.

Bij de junioren wisten Brent Deklerck en Sara Neyrinck wel een finaleplaats te versieren. Deklerck deed dat met een negende plaats (63,900 punten) op de dubbele minitrampoline, Neyrinck met een zevende plaats (60,600 punten) in het tumbling. De finales vinden zondag plaats.