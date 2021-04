Kasper Asgreen tot eind 2024 bij Deceuninck-Quick-Step: ‘Nog meer klassiekers winnen’

De Deen Kasper Asgreen heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen blijft tot eind 2024 bij het team van Patrick Lefevere.

Kasper Asgreen, bij Deceuninck-Quick-Step sinds 2018, heeft een deal getekend waardoor hij nog drie jaar bij de Wolfpack blijft. De Deen behaalde al acht profoverwinningen. Na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar, brak hij dit seizoen helemaal door met zeges in de E3 Harelbeke en vooral de Ronde van Vlaanderen.

De 26-jarige renner is blij met zijn nieuw contract. ‘Ik herinner me mijn debuut in de Scheldeprijs, ik moest werken tot de bevoorradingszone, daarna mocht ik uitbollen. Maar ik voelde me goed en bleef doorgaan, trok naar voren en bleef gaten dichten tot drie kilometer van de finish. Iedereen in het team was blij dat ik kon bijdragen aan een overwinning. Dit is een geweldige ploeg waar je enorm veel vertrouwen krijgt. Ik voel me hier thuis. Ik wil blijven progressie maken en meer klassiekers aan mijn palmares toevoegen. Ik droom ook van een ritzege in een grote ronde en van het WK.’

‘Nieuwe bouwsteen voor de toekomst’

Eerder tekenden al Remco Evenepoel en wereldkampioen Julian Alaphilippe bij. Met Asgreen legt ceo Patrick Lefevere een derde blikvanger vast. ‘We zijn blij dat Kasper tot 2024 bij ons blijft. Hij is een geweldige renner, maar ook iemand die altijd met de voeten op de grond blijft staan. Zijn ambitie is groot en hij heeft een ongelooflijke vooruitgang geboekt in de afgelopen drie jaar. Je kon hem seizoen na seizoen zien groeien en dit voorjaar won hij een Monument. We zijn ervan overtuigd dat hij nog steeds kan verbeteren en ons kan helpen veel wedstrijden te winnen. Zijn contractverlenging is een nieuwe bouwsteen om de toekomst van het team veilig te stellen.’