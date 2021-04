Wanneer wordt u gevaccineerd? Tool geeft meer duidelijkheid over de datum van uw vaccinatie

Op het wekelijkse persmoment rond de vaccinatiestrategie in ons land heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid een nieuwe tool voorgesteld waarmee u een idee krijgt wanneer u gevaccineerd zou kunnen worden. De tool is gebaseerd op de huidige planning en geeft aan wat de datum van de eerste en tweede prik zou kunnen zijn.

Het Agentschap had eerder deze week opgeroepen om vaccinatie te laten voorgaan op de vakantieplanning. Die boodschap is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Maar het agentschap wijst er vrijdag wel op dat er nu een online toepassing bestaat die iedereen een indicatie geeft over de periode waarin hij of zij gevaccineerd zal worden. Op die manier kan daar rekening mee worden gehouden bij het maken van bijvoorbeeld vakantieplannen.

De tool toont de data voor mensen tussen 18 en 64 jaar zonder onderliggende aandoening die hen prioriteit geeft voor vaccinatie. ‘Het gaat om een indicatie, het gaat dus niet om feiten’, benadrukte topman Dirk Dewolf.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft nog mee dat de inschatting van de datum op weekniveau gebeurt. ‘Als er staat “maandag 31 mei” dan slaat dit op “in de week van 31 mei”’, klinkt het. ‘Deze richtdatums zijn onderhevig aan de leveringen van de verschillende producenten en zijn onderhevig aan de vaccinatiegraad die we behalen (in de tool is gerekend aan honderd procent). Hou zeker rekening met een mogelijk verschil van één week vroeger of één week later voor je effectieve uitnodiging en vaccinatiedata.’

‘De topman kwam ook nog eens terug op de discussie over de vakantieplannen. “Er is groot begrip voor de vakantiewensen van mensen die vorig jaar al hun zomervakantie in het water zagen vallen’, zegt Dewolf. ‘We beseffen ook dat niet iedereen kan plannen of herplannen.’

Maar tegelijkertijd wijst hij er ook op dat in juni zowat 2,5 miljoen mensen een eerste vaccin zullen krijgen en dat er die maand ook nog eens 780.000 tweede dosissen worden toegediend. In juli en augustus moeten nog eens miljoenen mensen een tweede prik krijgen.

‘Het is een mammoetopdracht voor de vaccinatiecentra, zonder ruimte voor aanpassingen op grote schaal’, beklemtoont Dewolf. ‘We moeten dan ook enig respect kunnen betonen voor de arbeid en de stress van de zorgverstrekkers, de centrumverantwoordelijken en de vrijwilligers die zich ten dienste stellen van onze medeburgers.’

Tot slot wordt er ook op gewezen dat mensen hun afspraak bij het vaccinatiecentrum wel met enkele dagen kunnen verplaatsen.

Bent u al gevaccineerd, bent u bereid om zich te laten vaccineren of twijfelt u nog? Wat kan u motiveren voor een prik en wat houdt u tegen? En dienen gevaccineerde personen de maatregelen nog te blijven volgen? De UGent is benieuwd naar uw mening via de langlopende motivatiebarometer.