Vaccinatiegraad van 90 procent bij 65-plussers wordt dit weekend gehaald

Dit weekend zal Vlaanderen bij de 65-plussers de vaccinatiegraad van 90 procent hebben bereikt. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag aangekondigd tijdens een persbriefing van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

In totaal heeft Vlaanderen al bij 1,759 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend, wat goed is voor bijna een derde van de volwassen bevolking.

Bij die gevaccineerden bevinden zich 1,198 miljoen 65-plussers, of 88 procent van de mensen in die leeftijdscategorie. ‘Dit weekend gaan we bij de 65-plussers de negentig procent vaccinatiegraad halen’, zo maakt Beke zich sterk.

In de leeftijdscategorie tussen 65 en 75 zitten we momenteel aan 78 procent, zegt de minister nog. Bij de mensen ouder dan 75 ligt de vaccinatiegraad duidelijk hoger.

Intussen is ook al 11,7 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd. Volgens Beke zal tegen de laatste week van mei iedereen in die groep worden bereikt .

Tegen dan zal zowat de helft van de volwassen bevolking in Vlaanderen gevaccineerd zijn, zegt de minister ‘Dat is een belangrijk omslagpunt. Dat hebben we ook gezien in de andere landen: dat wanneer je de meest kwetsbare helft hebt gevaccineerd, het een hele sterke verlichting betekent voor het zorgsysteem.’

De doelstelling om tegen 11 juli elke volwassen Vlaming een eerste dosis te hebben toegediend, is daarmee nog altijd haalbaar. Volgens de cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen komende week in totaal 468.845 vaccins worden toegediend. Die zijn bijna allemaal bestemd voor de vaccinatiecentra. Een week later zal dat aantal wel teruglopen naar 286.484 vaccins, als gevolg van een late levering van AstraZeneca-vaccins.

