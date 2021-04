Wat is er open op 1 mei en wat niet? Zo staat u niet voor een gesloten deur

Het is zaterdag 1 mei, Dag van de Arbeid. Dat betekent dat de meeste winkels gesloten zijn. Overheidsbedrijven en banken zijn sowieso dicht. En er is geen krant. Kijk hier waar u wel of niet terecht kan.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken gesloten zijn. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbankings aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

Postkantoren zijn dicht en er is geen post- of krantenbedeling tot maandag.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de bijkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kunt u er niet terecht.

Alle gemeente- en stadhuizen zijn tot maandagochtend gesloten.

Zaterdag is voor veel gezinnen een boodschappendag. De meeste warenhuizen zoals de Colruyt blijven gesloten. Sommige AD en Proxy Delhaizes en Albert Heijn-winkels zijn wel open en ook in veel kleinere Carrefourwinkels kunt u zaterdag terecht. Sommigen blijven zelfs de hele dag open. Zoek op de site of de winkel in uw buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaart u uzelf een nutteloze verplaatsing.

Ook de meeste doe-het-zelfzaken zijn gesloten, al hebben sommigen aangekondigd toch te openen. Kijk vooraf op de website zodat je niet voor een gesloten deur staat.

Meubel- en decoratiewinkels zoals Ikea zijn gesloten

Openbare markten gaan gewoon door.

De meeste kleding- en schoenwinkels zijn dicht. Maar niet allemaal. Bekijk vooraf best of de winkel in de buurt open is of niet. Een aantal Zeb-winkels zal bijvoorbeeld wel open zijn.

Voor kappers is zaterdag de drukste dag van de week. Nu ze zo lang gesloten moesten blijven, zullen veel kapperszaken op 1 mei gewoon openen. Wel op afspraak

Dierenparken zoals de Antwerpse Zoo, Planckendael en Pairi Daiza zijn wel open. Maar niet vergeten te reserveren. Pretparken zijn dit weekend nog niet open.

Musea bezoeken kan ook. Al zullen er veel gesloten blijven. Het Museum aan de Stroom (MAS) is bijvoorbeeld niet te bezoeken. Kijk vooraf best even op de website van het betreffende museum.