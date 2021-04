Marc Soler slaat dubbelslag in derde etappe Ronde van Romandië

De Spanjaard Marc Soler (Movistar) heeft de derde rit in lijn in de wielerronde van Romandië (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij neemt de leiderstrui in Zwitserland over van de Australiër Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers), die de proloog had gewonnen en vrijdag ten val kwam.

De 27-jarige Soler haalde het na 168,7 km met start en aankomst in Estavayer. Het grootste deel van de etappe bestond uit een circuit dat driemaal moest worden afgewerkt, met telkens twee hellingen van derde categorie kort voor de passage van de aankomststreep.

Zeven renners, bij wie Sander Armée (Qhubeka ASSOS) en Kobe Goossens (Lotto Soudal), kleurden de rit met een lange vlucht. In barre weersomstandigheden zong Goossens het als laatste aanvaller uit tot 10 km voor de streep. Vervolgens koos Soler op de slotklim voor het offensief. De Spanjaard, ex-winnaar van Parijs-Nice, hield stand tot aan de streep en kreeg er de leiderstrui bovenop. De Deen Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) won op 22 seconden de sprint van een kleine groep voor de tweede plaats voor de Slovaak Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Ilan Van Wilder (DSM) was de eerste Belg op plaats zeven.

Zaterdag wacht een etappe over 161,3 km van Sion naar Thyon. De finish ligt op een col buiten categorie. Daarvoor moeten de renners over twee beklimmingen van eerste en twee van derde categorie. De 74e Ronde van Romandië eindigt zondag met een tijdrit over 16 in Fribourg.