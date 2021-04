In zijn speech aan de vooravond van 1 mei, die werd uitgezonden op de socialemediakanalen van de partij, haalt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau opnieuw het verhitte loondebat aan. ‘Als je mee de handen uit de mouwen steekt en bijdraagt aan succes, dan moet je daar altijd een beloning voor krijgen.’

Rousseau verklaarde eerder deze week dat als de lonen niet verder konden stijgen, de regering ook de uitkering van dividenden aan banden zou leggen. En hoewel dat juridisch uiterst moeilijk ligt, blijft hij bij dat standpunt, zo benadrukte hij in zijn speech.

‘Als je mee de handen uit de mouwen steekt en bijdraagt aan succes, dan moet je daar altijd een beloning voor krijgen. Daar mag niets voor in de weg staan. Zelfs geen wet uit het verleden’, aldus Rousseau. ‘Als men blijft vinden dat er geen ruimte is om werknemers een deftige opslag te geven, wel, dan is er ook geen ruimte om aandeelhouders een opslag te geven.’

De speech werd opgenomen in een brouwerij, en speciaal voor de Dag van de Arbeid verkoopt de partij ook eigen bier in sixpacks: ‘Vooruitblikken’. Die moeten ook de naamsverandering van anderhalve maand geleden nog wat extra onder de aandacht brengen, Rousseau verwees zelf ook enkele keren naar de nieuwe naam in zijn speech: ‘De keuze om samen vooruit te gaan, daarover gaat deze eerste mei’, benadrukt hij.

Maar 1 mei blijft een strijddag, klinkt het verder. ‘1 mei gaat altijd over hoe we ervoor zorgen dat iedereen die elke dag zijn best doet, vooruit kan gaan in ‘t leven’, aldus Rousseau. ‘Precies daarom is deze 1 mei niet alleen een dag om trots terug te blikken, maar bovenal een dag om vooruit te blikken en een nieuwe strijd te voeren, voor een eerlijk samengaan van groei en herverdeling, voor een eerlijk samengaan van welzijn en welvaart.’

Naast eerder genoemde loonsverhoging, stipte Rousseau ook het belang aan van ‘slimme investeringen’, zowel in onze gezondheidszorg, psychologische hulp en mentaal welzijn als in het onderwijs. ‘Als deze crisis iets heeft aangetoond, dan is het wel dat we op onze gezondheidszorg nooit meer mogen besparen. Om de simpele reden dat besparen nog nooit een leven heeft gered’, luidde het. De investeringen in onderwijs moeten scholen helpen de leerachterstand van heel wat kinderen zo snel mogelijk weer op te halen.

De derde keuze die we volgens hem moeten maken, is die voor meer rechtvaardigheid op fiscaal vlak. ‘Het kan niet langer dat onze zelfstandigen, onze familiebedrijven, onze kmo’s de volle pot betalen, terwijl grote buitenlandse spelers met megawinsten, multinationals zoals Google en Amazon, niet eerlijk bijdragen en daardoor dromen én jobs hier bij ons kapotmaken. Als in Amerika al een minimumbelasting van 21 procent kan, dan hier bij ons zeker’, meent de Vooruit-voorzitter.

Verwante artikels 30/04/2021 Loondebat luidt heetste Dag van de Arbeid in jaren in